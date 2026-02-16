Налоговые поступления в бюджет от Саратовской области выросли за месяц на 1,3 млрд рублей

В первый месяц 2026 года в консолидированный бюджет страны от Саратовской области поступило 16,4 миллиарда рублей налоговых платежей и сборов.

Данные опубликовало региональное управление Федеральной налоговой службы.

Показатель превысил прошлогодний уровень на 1,3 миллиарда рублей. Основными источниками пополнения федеральной казны стали налог на доходы физических лиц, принесший 2,7 миллиарда, налог на прибыль организаций (1,8 миллиарда) и акцизные сборы, которые составили 1,3 миллиарда рублей.

Что касается распределения средств, то в бюджет Саратовской области по итогам января зачислили 5 миллиардов рублей, а в доходы муниципальных образований направлено 1,1 миллиарда рублей.

Ольга Сергеева