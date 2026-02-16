Саратовский Минтруд сообщил о праве на льготный проезд по карте для 26 категорий граждан

В Саратовской области право на льготный проезд в общественном транспорте имеют 26 категорий граждан.

Об этом напомнили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

В перечень льготников входят инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также труженики тыла, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и граждане, пострадавшие от политических репрессий. В ведомстве уточнили, что пенсионеры не выделены в отдельную категорию, однако для них в Саратове действует специальная карта «Поехали», позволяющая снизить стоимость проезда.

Для оформления льгот жителям необходимо подтвердить свой статус документально. Это дает возможность существенно экономить на ежедневных поездках по городу и области.

Ольга Сергеева