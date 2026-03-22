Глава СКР заступился за саратовцев из аварийного дома в Заводском районе

Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с расселением саратовской пятиэтажки, признанной авариейной два года назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству держать на особом контроле развитие ситуации вокруг многоквартирного дома в Саратове, жильцы которого уже длительное время не могут дождаться переселения. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале информационного центра СК РФ.

Речь идет о здании 1962 года постройки, расположенном во 2-м Кавказском тупике. Статус аварийного объект получил еще в 2023 году — основанием послужило критическое состояние фасада, деформация оконных проемов и серьезные повреждения несущих конструкций. Однако, несмотря на официальное заключение, жильцам до сих пор не предоставили благоустроенные квартиры взамен непригодного для проживания жилья.

Ситуация уже привела к возбуждению уголовного дела региональным следственным управлением. Теперь же расследование перешло на федеральный уровень контроля: глава саратовского управления СК Дмитрий Костин обязан представить подробный доклад о ходе следственных действий непосредственно в центральный аппарат ведомства.

