Медицинские противопоказания и служба: вопрос хронических заболеваний в зоне СВО

Тема состояния здоровья участников боевых действий остается одной из ключевых при комплектовании подразделений.

Особое внимание уделяется случаям, когда у военнослужащих имеются хронические заболевания, требующие постоянного медицинского наблюдения и терапии. В том числе таких, как вирус иммунодефицита и гепатит С.

Российское законодательство и нормативные акты четко регламентируют порядок службы для граждан с такими диагнозами, однако практика применения этих норм порождает вопросы.

В Российской Федерации подход к службе граждан с хроническими формами заболеваний был пересмотрен в конце 2025 года. Обновленный приказ Министерства обороны РФ, вступивший в силу 20 декабря, расширил перечень медицинских противопоказаний для заключения контракта в военное время. В этот перечень вошли, в частности, хронические вирусные заболевания, активные формы туберкулеза и другие состояния, которые в условиях повышенных нагрузок могут представлять угрозу для здоровья самого военнослужащего и требуют регулярного лечения.

Данные меры направлены на сохранение здоровья личного состава и поддержание боеспособности подразделений, так как наличие ряда заболеваний может привести к быстрому ухудшению состояния в условиях физических и психологических нагрузок.

Для российских военнослужащих, столкнувшихся с установлением диагноза в ходе службы, порядок действий регламентирован законом. Юристы отмечают, что само по себе наличие заболевания не дает автоматического права на увольнение или вывод из зоны боевых действий. Решение принимает военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет категорию годности в зависимости от стадии заболевания и наличия сопутствующих патологий.

Для прохождения ВВК военнослужащему необходимо подать рапорт командиру части. Если комиссия присвоит категорию «Д» (не годен) или «В» (ограниченно годен), военнослужащий подлежит увольнению.

Ольга Сергеева