Ёлка на Театральной площади Саратова будет установлена в первых числах декабря — об этом сообщил мэр Игорь Молчанов.

В администрации прошло совещание по оформлению города к Новому году.

Установка фигур и иллюминации уже начата, завершить её планируется в течение пары недель. Мэр поручил предусмотреть новогодние украшения на въездах в Саратов. До конца ноября завершится оформление фасадов и украшение помещений учреждений соцсферы, традиционно пройдёт конкурс на лучшее оформление торговых объектов. К 4 декабря сформируют график новогодних мероприятий и ёлок для детей. Главам районов также поручено в преддверии праздника поздравить и навестить участников Великой Отечественной войны.

Напомним, в прошлом году установленная ёлка на Театральной площади сломалась пополам и упала после урагана — спустя несколько дней её восстановили.