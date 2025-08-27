В Саратовской области создана современная сеть кинозалов для показа отечественных фильмов

В Саратовской области успешно реализована программа модернизации кинозалов в рамках национального проекта «Культура». На сегодняшний день в регионе работают 94 современных кинозала, из которых 33 муниципальных кинотеатра были переоборудованы при поддержке Фонда кино.

18 муниципальных DVD-киноустановок и 2 кинозала областного методического киновидеоцентра обеспечивают доступ к кинопоказам даже в отдаленных районах.

6 районов области (Балтайский, Вольский, Краснокутский, Петровский, Ровенский и Энгельсский) подали 9 заявок на создание новых кинозалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Особый акцент делается на показе отечественных фильмов, отражающих историческое наследие и культурные традиции России.

Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркивает, что модернизация киноинфраструктуры позволяет жителям даже небольших населенных пунктов смотреть качественное российское кино рядом с домом. Проект продолжает развиваться — до конца 2025 года планируется открытие новых кинозалов в малых городах и сельских поселениях.