Расим Кузяхметов: Об искусстве арабской каллиграфии

6 декабря 2025 года принял участие в выставке творческих работ известного московского каллиграфа, основателя студии «Kalam. Soul. Studio» Сергея Сорочьева.

Искусство арабской каллиграфии испокон веков высоко ценилось в исламском мире. Ведь это не просто эстетика и красота текста, через такое письмо передавались духовные смыслы Священного Корана, в нем отражалось мировоззрение многих мусульманских народов. Всем, кто интересуется историей и культурой, рекомендую познакомиться с этим удивительным видом творчества.

Выставка состоялась в Саратовской областной универсальной научной библиотеке. Представленные картины мне очень понравились, искренне проникся техникой письма и глубиной мысли, которую они передают.