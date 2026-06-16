Главврачом больницы в Саратовской области стал участник боевых действий СВО

Новым главным врачом Новобурасской районной больницы стал ветеран спецоперации Артем Таранков.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, Таранков получил медицинское образование в Саратовском военно-медицинском институте. После этого он начал свою карьеру как лаборант в Белгородском государственном университете, а затем отслужил в армии.

После завершения военной службы он работал по специальности в различных медицинских учреждениях, включая саратовское СИЗО № 1 и городскую поликлинику № 11, где прошел путь от врача-терапевта до заместителя главного врача. Позже он переехал в Тамбовскую область, где продолжал работать врачом и преподавал.

До недавнего времени Таранков вновь проходил службу в армии и принимал участие в специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден медалями «За проявленную доблесть» III степени, «Участник СВО», а также «За отличие в службе» II и III степени и имеет нагрудный знак «Гвардия».

Ольга Сергеева