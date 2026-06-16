В Совете Федерации через 10 лет одобрили смену прокурора Саратовской области

Комитеты Совета Федерации одобрили ротацию прокуроров Саратовской и Воронежской областей.

В частности, было одобрено назначение Сергея Филиппенко, нынешнего прокурора Саратовской области, на аналогичную должность в Воронежской области.

На пост прокурора Саратовской области предложен Роман Пантелеев, который до этого занимал должность прокурора Амурской области. Пантелееву 46 лет, и он имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры, начиная с 2002 года в Камчатском крае, где он был следователем по особо важным делам. В последующие годы он работал в прокуратуре Челябинской области и занимал различные руководящие посты, включая заместителя прокурора Приморского края.

Сергей Филипенко, который возглавлял прокуратуру Саратовской области почти 10 лет, будет переведен на новую должность в Воронежскую область. Он начал свою карьеру в прокуратуре в 2016 году и ранее был начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

Эти изменения являются частью плановой ротации руководителей региональных прокуратур, о которой сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. Он отметил, что такая ротация направлена на повышение профессионализма и эффективности работы прокуроров в регионах.

Ольга Сергеева