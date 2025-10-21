Мэрия Саратова: За ремонтом тепловых сетей ведётся пристальный контроль

Подача тепла находится на особом контроле муниципалитета.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Сидоров совместно с техническим директором, главным инженером Саратовских тепловых сетей Иваном Новичковым и главой района Дмитрием Чубуковым осмотрели ход ремонтных работ, проводимых ПАО «Т Плюс» на пересечении улиц Радищева и Чернышевского.

В настоящее время в зоне отключения находятся 17 многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района, а также дома с пониженными параметрами поставки коммунальных ресурсов.

«Были выявлены повреждения и для исключения аварийной ситуации, которая может привести к более широкому отключению потребителей, было принято решение сейчас устранить данные повреждения на сетях.

Планируется в течение суток локализовать повреждение и подключить потребление тепловой энергии для многоквартирных домов», — отметил Иван Новичков.

Глава Октябрьского района рассказал, что на базе администрации района работает штаб. Управляющие компании находятся на постоянной связи с сотрудниками администрации.

Работы ведутся в аварийном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Ольга Сергеева