Михаил Исаев: Скорректирована концепция озеленения города

Совместно с учеными Вавиловского университета скорректирована концепция озеленения города.

Эксперты рекомендовали уходить от монокультур (преобладания вяза, тополя и ясеня), расширяя ассортимент растений. Это необходимо для создания устойчивого городского озеленения.

Новые породы деревьев:

— В 2025 году, помимо основных пород, в ассортимент введены: клен сахаристый (серебристый); черемуха виргинская; робиния лжеакация; декоративные яблони и липы.

— Ограниченно также высаживались дуб красный и черешчатый, катальпа и рябина. Основные породы используются для озеленения улиц, дополнительные — преимущественно в парках и скверах.

Восстановление нижнего яруса:

— По рекомендации специалистов ведется восстановление не только деревьев, но и кустарников, так как старые насаждения утратили жизнеспособность.

— Созданы декоративные композиции из следующих культур: гортензия, спирея, пузыреплодник; сирень, дерен, калина; сосна горная и можжевельник.

— Приоритет отдается саженцам из местных питомников, уже адаптированным к климатическим условиям.