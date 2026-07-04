Саратовец оценил «Запорожец» цвета «Майами блю» в 300 тысяч

На интернет-площадках саратовцы выставили на продажу несколько раритетных автомобилей в оригинальном состоянии.

Некто Алексей продает «Запорожец» 1983 года цвета «Майами блю» за 300 тысяч рублей. По его словам, машина после реставрации заводится с пол-оборота и продается по себестоимости вложений.

Саратовец Дмитрий предлагает ВАЗ-2108 1986 года с советскими номерами за 450 тысяч рублей. У автомобиля один владелец, заводской салон, двигатель и коробка передач — всё родное.

Также строительная организация продаёт ГАЗ-21 1967 года выпуска за 499 тысяч рублей или обменяет на «Ниву», мотоцикл и стройматериалы. За мечтой советских граждан можно обратиться отдельно, если вы из Саратова: землякам обещают скидку.

Ольга Сергеева