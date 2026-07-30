Горожане недовольны: платёжки приходят, а мусор стоит

Люди исправно платят за вывоз ТКО, но отходы не убирают уже несколько недель.

На пересечении Сызранской и 8-й линии образовалась стихийная свалка. Жители дома № 93/95 рассказали, что мусор с контейнерной площадки не вывозят уже давно, из-за чего накопились горы отходов. При этом, по их словам, платежи за услугу по обращению с ТКО они вносят исправно каждый месяц.

«За вывоз мусора платим, а его не убирают. Такая свалка скопилась», — возмущаются горожане. Люди надеются, что после предания ситуации огласке коммунальные службы наведут порядок на контейнерной площадке.

Ольга Андреева

Фото: группа в «ВК» — «Саратов онлайн»