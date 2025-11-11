Промышленное производство саратовского региона показало рост почти в 102%

За первые девять месяцев 2025 года промышленный комплекс Саратова показал устойчивый рост.

Согласно информации, представленной на оперативном совещании у губернатора Романа Бусаргина, индекс промышленного производства в регионе составил 101,6%.

Наиболее существенный рост наблюдался в обрабатывающих отраслях, где значение индикатора достигло 104,5%. Этот результат заметно превышает средний по области уровень, свидетельствуя об опережающем развитии данного сегмента экономики.

Благодаря таким темпам развития Саратовская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню индекса обрабатывающего производства.

Наталья Мерайеф