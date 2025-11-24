Горожанка на прогулке по Кумысной поляне встретила «очень застенчивого» зайца

Саратовчанка сняла на видео зайца на Кумысной поляне.

Во время прогулки по Кумысной поляне жительница Саратова заметила зайца, который спокойно сидел под деревом и наблюдал за ней. Женщине удалось снять лесного гостя на видео. Косого уже прозвали очень застенчивым.

Как пояснили в комитете охотничьего хозяйства, осенью и зимой зайцы часто приближаются к людям в поисках пищи. Их можно встретить в лесах, на дачных участках и даже близ жилых кварталов.

«Заяц на видео еще не сменил летнюю шерсть и решил затаиться — так животные маскируются при опасности», — объясняют специалисты.

При встрече с диким зверем рекомендуется: не приближаться и не пытаться поймать, не кормить, избегать резких движений, спокойно пройти мимо.

Эти простые правила помогут сохранить спокойствие животного и вашу безопасность.

Ольга Сергеева