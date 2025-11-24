В Ленинском районе Саратова на 2 дня ограничат движение автомобилей

В Саратове ограничат движение на пересечении Делового тупика и проспекта 50 лет Октября.

С 25 ноября с 8:00 до 20:00 26 ноября в Ленинском районе Саратова введут ограничения движения на пересечении Делового тупика и проспекта 50 лет Октября. Мера связана с проведением строительно-монтажных работ.

Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ.

Ольга Сергеева