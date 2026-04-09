Горпарк Саратова закроют на длительную реконструкцию до конца лета уже с 13 апреля

Центральный парк Саратова будет закрыт для посетителей до конца лета.

Парк культуры имени Горького в Саратове будет недоступен для горожан до 31 августа в связи с масштабным ремонтом. Об этом сообщают жители в соцсетях со ссылкой на администрацию музыкальной школы, расположенной на территории парка. Родителей учеников уже предупредили: после 13 апреля попасть в учебное заведение можно будет только по специальным пропускам.

Контракт на проведение работ подписан комитетом дорожного хозяйства и благоустройства с компанией «Трасса». Ремонт официально начался 1 апреля и продлится пять месяцев.

