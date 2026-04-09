В Саратовской области снова прошел сильный град

Город Балаково накрыл мощный ливень с осадками.

Балаковцы делятся в соцсетях кадрами разгула стихии. Только что в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся градом. По словам очевидцев, размер ледяных крупиц достигал крупной виноградины. Пешеходам, случайно оказавшимся на улице, пришлось срочно искать укрытия.

Напомним, ранее синоптики регионального Гидрометцентра предупреждали саратовцев о возможных осадках в смешанной фазе и усилении ветра до 18 метров в секунду.

Это уже второй случай выпадения града в регионе за неделю — в прошлое воскресенье, 5 апреля, аналогичное явление наблюдалось в Аткарске.

Ольга Сергеева