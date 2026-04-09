Расчёт за отопление саратовцам еще не закончился

Скандальный отопительный сезон в Саратовской области завершился перерасчётом для 180 тысяч жителей.

В регионе закончился один из самых резонансных отопительных сезонов. Из-за резкого роста платежей за тепло (в 1,5–2 раза) жители массово жаловались в надзорные органы. После проверки прокуратуры и ФАС нарушения нашли у десяти теплоснабжающих компаний в Саратове, Энгельсе, Балакове и Ртищеве.

Свыше 180 тысяч граждан получили перерасчёт. Руководитель саратовского филиала «Т Плюс» лишился поста. В Балашове сумма перерасчёта достигла 4,7 млн рублей, в Шиханах вернули более 128 тысяч, а у балаковцев не будут брать плату за пять дней февраля — почти 44 млн рублей.

В отношении ООО «Теплоресурс» возбуждено дело о мошенничестве. Отопление в регионе отключили 1 апреля, хотя после этого похолодало. Часть жителей выступает за возврат тепла, другие предпочитают обогреватели.

Ольга Сергеева