Госдолг Саратовской области превышает 59 миллиардов рублей в августе

Государственный долг Саратовской области по состоянию на 1 августа остался практически неизменным и составил 59,17 миллиарда рублей.

Согласно данным Минфина России, эта сумма полностью состоит из обязательств перед федеральным бюджетом, так как регион не привлекает заемные средства на рынке через ценные бумаги или коммерческие кредиты.

Отдельно отмечается снижение уровня муниципального долга. За месяц он уменьшился на 100 миллионов рублей и составил 14,2 миллиарда. Основную его часть (10,3 млрд) составляют бюджетные кредиты, тогда на банковские займы приходится 3,9 миллиарда рублей.

Отметим, что долги муниципальных образований не являются частью государственного долга региона и учитываются отдельно.