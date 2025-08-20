В Татищевском районе зацвели и порадовали туристов трендовые лавандовые поля

В Татищевском районе Саратовской области раскинулось настоящее фиолетовое море – здесь цветут 20 тысяч кустов лаванды, занимая площадь в 450 тысяч квадратных метров.

Этот агротуристический парк быстро становится популярным направлением для отдыха.

Новый комплекс включает не только живописные плантации, но и благоустроенные зоны для пикников, кафе и комфортабельные кемпинги. Интересно, что лаванда не только радует глаз, но и приносит практическую пользу: её аромат успокаивает нервную систему, а эфирные масла обладают антисептическими свойствами. В перспективе здесь планируется разбить виноградники и построить дополнительные объекты для развлечений.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 500 миллионов рублей. К моменту его полного завершения, которое намечено на 2028 год, будет создано около 50 новых рабочих мест для местных жителей.