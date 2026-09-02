Госдума попросила Правительство пересмотреть правила учёта животных в ЛПХ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору оценить практическое применение требований по учёту животных в личных подсобных хозяйствах.

Поводом стали обращения граждан и заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Правительственное постановление от 5 апреля 2023 г. № 550 устанавливает виды животных, сроки и порядок их учёта. Володин подчеркнул, что многие жители жалуются на реализацию этих норм, и предложил скорректировать или отменить часть положений.

«Нужно поддерживать ЛПХ, а не принимать решения без обсуждения с сельчанами, депутатами и экспертами. Минсельхоз и Минэкономразвития должны заботиться о людях, а не создавать трудности», — заявил он.

Ольга Сергеева