Хит «Стрелы» и саундтрек к «Беспринципным»: Тося Чайкина выступит в саратовском «Гастродворе»

19 сентября 2026 года в саратовском пространстве «Гастродвор» (проспект Столыпина, 29) пройдёт большой концерт популярной певицы, автора-исполнителя и композитора Тоси Чайкиной.

Настоящее имя артистки — Антонина Бадулина. Широкую известность Тосе принесло участие в шоу «Песни-2» на ТНТ в 2019 году, а настоящим хитом, прогремевшим на всю страну, стал трек «В сердце бахнули стрелы», записанный совместно с Markul. Композиция долгое время возглавляла чарты и набрала миллионы прослушиваний.

Особое место в творчестве певицы занимает работа для кино — она является автором и исполнительницей заглавной музыкальной темы к популярному сериалу «Беспринципные», а её песни звучат и в других проектах. В 2022 году Тося Чайкина вошла в список Forbes «30 до 30» в номинации «Музыка» как одна из самых перспективных молодых артисток России.

Концерт пройдёт на уникальной гастрономической площадке «Гастродвор» — это современное пространство площадью более 800 кв. м, где собраны ресторанные проекты с разнообразной кухней. Гости смогут не только насладиться живым выступлением, но и провести вечер в уютной атмосфере с качественной музыкой и гастрономическими открытиями.

Не пропустите возможность увидеть одну из самых ярких звёзд новой российской сцены вживую! Подробности о времени начала и билетах уточняйте на официальных страницах площадки.

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ИНН: 644933978781