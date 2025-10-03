Гости фестиваля «Уроки Табакова» смогут отправить памятные открытки через Почту России

В рамках IV театрального фестиваля «Уроки Табакова» проходит специальная акция «Через годы, через расстояния…». Мероприятие организовано Почтой России совместно с министерством культуры Саратовской области.

К 90-летию со дня рождения Олега Табакова выпущены тематические открытки с архивными фотографиями артиста. 4 и 11 октября участники фестиваля смогут бесплатно отправить их из специальной зоны в театре драмы. Сотрудники почты помогут правильно подписать открытки и поставят памятный штемпель «Их именами гордится саратовская земля».

Как отметила директор регионального управления Почты России Ксения Горбунова, такие открытки станут ценным подарком для поклонников таланта артиста и коллекционеров. Акция позволяет делиться памятью о выдающемся земляке с жителями разных городов.

Алена Орешкина