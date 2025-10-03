В селе Александров Гай создали две новые зоны отдыха

В селе Александров Гай Саратовской области завершились работы по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году здесь появились две современные зоны отдыха.

На улице Ветряной переулок обустроили площадку с детским игровым оборудованием для малышей. Для взрослых установили скамейки, урны и перголы с подвесными качелями, проложили асфальтобетонные дорожки. Еще одна зона отдыха создана на улице Вокзальной, где разместили беседку, качели и скамейки.

Как сообщил первый заместитель министра строительства области Александр Мышев, в 2025 году в регионе планируется благоустроить 168 общественных территорий. За шесть лет реализации программы уже преображено более 1200 парков, скверов и дворов.

Алена Орешкина