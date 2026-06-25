Гости Соборной мечети смогли увидеть Саратов с 45-метровой минарета

В Саратове туристы из Кирова посетили Соборную мечеть в честь её 190-летия.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, в ходе экскурсии, которую провёл руководитель культурно-просветительской организации «Возрождение» Рустам-хаджи Абдульманов, гости осмотрели залы и внутреннее убранство храма. Экскурсовод рассказал об истории устройства мечети, а также об основных этапах развития Ислама в Поволжье и Саратовской области, включая эпоху Золотой Орды и существование древнего города Укек.

Кульминацией визита стало восхождение на 45-метровый минарет. Самые смелые и физически подготовленные туристы поднялись на обзорную площадку башни, откуда смогли увидеть панораму Саратова с высоты птичьего полёта.

Экскурсии в честь юбилея продолжаются. В их программу входят мероприятия, посвящённые культуре мусульманских народов Саратовской области. Гости встреч знакомятся не только с архитектурой мечети, но и с историей, культурой и традициями разных этносов. Ранее уже состоялись презентации традиций казахского, узбекского и таджикского народов.

Наталья Мерайеф