Открытие вытрезвителя власти Саратова перенесли на 2027 год

Открытие первого вытрезвителя в областном центре перенесено на год.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер, отметив, что острой необходимости в срочном запуске нет, так как в регионе наблюдается тенденция к снижению употребления алкоголя и наркотиков.

Изначально учреждение планировали разместить в здании на 2-м Акмолинском проезде, но оно требует капитального ремонта из-за аварийного состояния. Сейчас власти рассматривают другие варианты, включая корпуса, освободившиеся после строительства новых больниц.

Правительство региона совместно с министерством ЖКХ и МВД продолжает поиск подходящего места.

Ольга Сергеева