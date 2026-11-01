Льготы для саратовских пенсионеров в 2027 году изменятся

В 2027 году пенсионеров Саратовской области ждут изменения: часть мер будет федеральной, часть — региональной.

Страховые пенсии планируют повысить дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля ещё на 3,3%; социальные проиндексируют с 1 апреля. Работающим пенсионерам положен перерасчёт с учётом дополнительных баллов, обычно после увольнения.

Из региональных льгот: доплата до местного прожиточного минимума назначается беззаявительно; компенсация за капремонт — 50% для собственников от 70 лет и 100% от 80 лет при соблюдении условий проживания; льготный проезд по транспортным картам для ряда категорий. Неработающие пенсионеры могут получать путёвки в социально-оздоровительные центры.

Точные условия лучше уточнять в соцзащите или отделении Соцфонда, а неподтверждённые сообщения о «новых выплатах» — перепроверять.