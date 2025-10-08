В Саратове ночью наблюдали эффектное лунное гало в октябре

В ночь на 7 октября жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — лунного гало.

Фотографию оптического эффекта опубликовала в социальной сети саратовчанка Валерия Марченко.

«Это прекрасное лунное гало держалось около часа и появилось неожиданно. Хотя оно встречается чаще, чем паргелий, я наблюдала его впервые в жизни. Интересно, что буквально вчера я расстраивалась, что многие города видели его ранее, а у нас не было видно», — поделилась горожанка.

Отметим, что ранее Марченко уже публиковала видео с октябрьским гало, продолжая документировать уникальные атмосферные явления.

Ольга Сергеева