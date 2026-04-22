Государственные итоговые экзамены в 2026 году сдадут 34,5 тысячи саратовских выпускников

Итоговую аттестацию в 2026 году пройдут более 34,5 тысячи школьников региона.

Из них 9,5 тысячи — одиннадцатиклассники, свыше 25 тысяч — девятиклассники. Данные 15 апреля на заседании думского комитета озвучил замминистра образования Никита Вдовин.

ЕГЭ: русский и математика в июне

Основной период Единого госэкзамена продлится с 1 июня по 9 июля. Выпускники 11-х классов сдадут русский язык 4 июня, математику — 8 июня. Профильный уровень предпочли 51,6% школьников.

ОГЭ: география обогнала обществознание

Основной этап ОГЭ пройдёт со 2 июня по 6 июля. Среди девятиклассников самым популярным предметом по выбору стала география (49,4%), обществознание выбрали 44,7%.

Как будут работать пункты и сколько заплатят педагогам

В области развернут 83 пункта для ЕГЭ и 195 — для ОГЭ. Их оснастят металлоискателями и системами подавления связи. Задействуют более 11 тысяч педагогов, на оплату их труда выделено 29,3 млн рублей. Средняя почасовая ставка, по словам Вдовина, — чуть более 40 рублей.

Для сравнения: в Татарстане учителя за аналогичную работу ранее получали 19,2 рубля в час, а теперь ставка выросла до 200 рублей.

