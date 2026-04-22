В Саратовской области 13 марта учредили День поисковика

13 марта станет особенным: в Саратовской области появился День поисковика.

Депутаты регионального парламента утвердили новую памятную дату. Теперь в области будут официально чествовать тех, кто возвращает из безвестности имена павших героев, — поисковиков.

Почему именно 13 марта?

Дата выбрана не случайно. Как пояснил автор законопроекта, депутат Александр Янклович («Единая Россия»), именно в этот день в 1988 году саратовские поисковые отряды впервые громко «заявили о себе» на первом Всесоюзном сборе поисковых отрядов. С тех пор прошло почти 40 лет, но традиция увековечивать память защитников Отечества только крепнет.

Что изменится для жителей?

Учреждение праздника преследует сразу две цели: привлечь в движение новых участников и усилить патриотическое воспитание молодёжи. В сам день, 13 марта, в регионе планируют проводить торжественную церемонию открытия «Вахты Памяти» и награждать самых активных членов отрядов.

Цифра

Сегодня в Саратовской области действует 15 поисковых отрядов. Они поднимают архивы, выезжают в экспедиции на места сражений Великой Отечественной и помогают пополнять страницами региональную Книгу памяти.

Ольга Сергеева