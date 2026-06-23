Министр труда региона Давыдов рассказал о мерах социальной поддержки для ветеранов СВО

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов на пресс-конференции объявил о мерах поддержки для участников специальной военной операции.

Ветераны смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации, а желающие открыть собственное дело — получить социальный контракт.

Участники СВО могут освоить новые профессии или повысить квалификацию через кадровые центры, где каждому ветерану предоставляется наставник. В регионе доступно около 2200 рабочих мест для ветеранов, что создает возможности для их успешного трудоустройства. Благодаря национальному проекту «Кадры», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ветераны могут обучаться новым профессиям, включая востребованные специальности, такие как оператор БПЛА и сварщик.

С апреля этого года по инициативе губернатора Романа Бусаргина созданы интегрированные структуры для реабилитации участников СВО, которые также доступны действующим военнослужащим. Важным событием станет Всероссийская ярмарка труда, которая пройдет 26 июня в историческом парке «Россия — моя история», где работодатели и соискатели смогут встретиться и обсудить условия работы.

Участники СВО, желающие заняться собственным делом, могут получить до 350 тысяч рублей без подтверждения нуждаемости при условии регистрации индивидуального предпринимателя или организации. Эти меры направлены на успешную интеграцию ветеранов в общество и обеспечение достойного будущего после службы.

Ольга Сергеева