Госуслуги сообщили саратовцам о приятном способе получения налогового вычета за спорт

Саратовцам напомнили о возможности вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом.

Соответствующая информация размещена на портале Госуслуг.

С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за абонементы в фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны. Максимальная сумма возврата за 2023 год составляет 15 600 рублей, а за последующие периоды увеличена до 19 500 рублей. Важное условие: организация и вид услуг должны быть включены в специальные перечни, утвержденные правительством.

В текущем году жители региона вправе подать декларацию за три предыдущих года, заявив расходы на себя и своих детей. Кроме того, с 2025 года список граждан, за которых можно получить вычет, пополнился родителями-пенсионерами. Для оформления потребуются справка об оплате услуг и документы, подтверждающие родство.

Оформить возврат средств можно несколькими способами: через работодателя, подав декларацию 3-НДФЛ на Госуслугах, либо в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС. Упрощенная схема доступна для трат, произведенных начиная с 2024 года.

Алиса Эай