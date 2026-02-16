Соцфонд разъяснил новые правила учета доходов для единого пособия

С начала 2026 года в России вступили в силу обновленные правила оценки нуждаемости семей при назначении единого пособия.

Специалисты Социального фонда рассказали, какие поступления не учитываются при расчете среднедушевого дохода, а также напомнили о минимальном пороге заработка для трудоспособных членов семьи.

При подаче заявления на выплату не будут принимать во внимание единовременные суммы, полученные от работодателя в связи с рождением или усыновлением ребенка. Также из расчета исключается ежемесячная помощь жителям Курской области, лишившимся жилья или имущества.

Важным условием остается правило «нулевого дохода»: каждый трудоспособный член семьи за расчетный период должен иметь заработок не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда. В 2026 году эта сумма составляет 216 744 рубля. Учитываются как зарплата, так и пособия по временной нетрудоспособности.

Впрочем, предусмотрены и объективные причины для отсутствия дохода или его уменьшения. К ним относятся получение пенсии (по старости, инвалидности или потере кормильца), очное обучение до 23 лет, беременность, а также состояние подтвержденной безработицы.

Кроме того, с 1 марта 2026 года меняется подход к учету алиментов. Если они не взыскивались через суд, при расчете будут применяться условные суммы: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трех и более детей. Актуальные данные о зарплате можно найти на сайте Росстата.

Напомним также, что с 1 января был проиндексирован прожиточный минимум, в связи с чем Социальный фонд автоматически пересчитал размер единого пособия — январские выплаты поступили уже в повышенном размере.

Ольга Сергеева