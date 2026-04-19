Жительница Саратова хотела помочь знакомой деньгами и стала жертвой злоумышленников

Саратовчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь выручить подругу: аккаунт был взломан.

В Саратове доверчивая горожанка попалась на удочку мошенников, когда захотела помочь знакомой. Как рассказали в региональном управлении МВД, 38-летняя женщина получила сообщение от приятельницы с просьбой одолжить 30 тысяч рублей.

Не заподозрив подвоха, потерпевшая перевела требуемую сумму на указанный номер. Однако спустя некоторое время собеседница вновь вышла на связь и попросила уже 50 тысяч рублей. Это показалось подозрительным, и горожанка решила лично позвонить подруге.

Выяснилось, что никаких денег та не просила — её аккаунт был взломан злоумышленниками. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители в очередной раз призывают жителей не переводить деньги по первому требованию в мессенджерах и перепроверять информацию по телефону.

Ольга Сергеева