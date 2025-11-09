Жители более 20 улиц в Кировском районе Саратова проведут сутки без воды

Во вторник, 11 ноября, тысячи жителей Кировского района Саратова на сутки останутся без водоснабжения.

Как сообщили в МУПП «Саратовводоканал», отключение связано с вводом в эксплуатацию нового водовода на пересечении улиц Зарубина и Пугачева.

Перерыв в подаче холодной воды запланирован с 4:00 11 ноября до 3:00 12 ноября. В зону отключения попадают абоненты улиц: Челюскинцев, Зарубина, Московская, Вольская, Большая Горная, Посадского, Гоголя, Кутякова, Пугачева, Чапаева, Астраханская, Симбирская, Хвалынская, Рахова, Железнодорожная и прилегающих переулков.

Коммунальщики рекомендуют горожанам заранее создать запас питьевой воды. После восстановления подачи воду рекомендуется в течение суток использовать только в кипяченом виде.

Ольга Сергеева