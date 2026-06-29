В Саратовской области кроссовер сбил 5-летнюю девочку во дворе

В Саратовской области в ДТП 28 июня пострадали двое детей.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, первое происшествие случилось в 16:55 во дворе дома № 33 «а» на улице Волжской в городе Балаково. 32-летний водитель кроссовера «Хавал Джолион» совершил наезд на 5-летнюю девочку. Ребёнок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Второй инцидент произошёл в 21:00 в Саратове. Вблизи дома № 24/32 на улице Новоузенской 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на 13-летнего мальчика. Подросток также был госпитализирован с полученными травмами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева