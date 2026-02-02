За год саратовцы 82 тысячи раз обратились с жалобами в прокуратуру

В 2025 году жители Саратовской области направили в органы прокуратуры свыше 82 тысяч обращений.

Надзорное ведомство рассмотрело 53 тысячи из них, ещё 10,6 тысяч были перенаправлены в другие инстанции для решения.

Как сообщает региональная прокуратура, большинство жалоб традиционно касались трёх сфер: соблюдения законодательства об исполнительном производстве (11 008 обращений), нарушений в жилищно-коммунальном хозяйстве (8 876) и трудового законодательства (1 810). Также в числе основных тем — пенсионное, жилищное законодательство и права несовершеннолетних.

По итогам рассмотрения 14,5 тысяч обращений были признаны обоснованными. В результате их проверки прокуроры выявили 18,7 тысяч нарушений закона. Для их устранения было внесено 11,6 тысяч актов прокурорского реагирования.

Ольга Сергеева