Губернатор Бусаргин обсудил с новым главой Ростехнадзора подготовку к отопительному сезону

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочую встречу с новым руководителем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгением Васильевым. Назначенный на должность 1 октября Васильев и глава региона обсудили ключевые вопросы взаимодействия.

Основными темами встречи стали подготовка к отопительному сезону и развитие строительной отрасли в области. Бусаргин подчеркнул важность выстраивания эффективного диалога между правительством региона и надзорным ведомством для успешного социально-экономического развития.

Губернатор выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие позволит решать задачи, направленные на повышение качества жизни граждан Саратовской области. Стороны договорились о продолжении совместной работы.

Алена Орешкина