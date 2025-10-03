Депутат Саратовской областной Думы, член Общественного совета при Следственном комитете России, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин поддержал спортивную команду Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области, которая приняла участие во Всероссийской спартакиаде СК РФ.

На протяжении четырех дней саратовцы активно состязались в соревнованиях в составе десяти команд, добившись высоких результатов и продемонстрировав сплочённость, силу воли и дисциплинированность.

«Поздравляю саратовскую команду, которая ярко и мощно выступила на Всероссийской спартакиаде.

Горячо поддерживаю инициативу Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Участие в спартакиаде предоставило возможность сотрудникам Следственного комитета проверить свою физическую подготовку и внести вклад в пропаганду здорового образа жизни», — подчеркнул Вячеслав Калинин.