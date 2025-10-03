В Саратовской области сократили сроки лицензирования для ломозаготовителей

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области упростило процедуру лицензирования для предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой металлолома. Теперь сроки выдачи лицензий значительно сокращены.

В зависимости от формы проверки установлены следующие сроки: 7 рабочих дней при дистанционной оценке через мобильное приложение, 10 рабочих дней при очной выездной проверке, 15 рабочих дней при проверке по 5 и более адресам.

С начала 2025 года ведомство уже рассмотрело 52 заявления от ломозаготовителей. Для сравнения, за весь прошлый год было обработано 89 заявок. Новый регламент призван ускорить легализацию деятельности в сфере обращения с ломом черных и цветных металлов.

Алена Орешкина