Губернатор Бусаргин почтил память Героев Отечества

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Парке Победы прошло памятное мероприятие, участие в котором вместе с близкими военнослужащих и ветеранами боевых действий принял губернатор Роман Бусаргин.

У Вечного огня минутой молчания почтили память воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей страны. Их имена увековечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах». Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Губернатор обратился к родным саратовских бойцов, выразив им соболезнования от лица жителей Саратовской области. Роман Бусаргин подчеркнул, что мужество участников СВО заслуживает уважения, а их отвага и любовь к Родине должны стать примером для многих поколений.

«Память о ваших родных и близких навсегда останется в сердцах тысяч мирных жителей новых регионов, боевых товарищей, которые плечом к плечу сражались с ними за правду, справедливость, наши традиционные ценности. И здесь, в тылу, мы сделаем всё, чтобы имена наших героев не были забыты. Вместе с вами скорбят все жители Саратовской области, знайте, что мы рядом и будем вас поддерживать», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева