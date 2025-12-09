В Саратовской области охотники убили около 600 лисиц и получили деньги

В Саратовской области поощрили отстрел почти 600 лисиц.

За время действия программы по регулированию численности лисиц в Саратовской области было добыто около 600 особей этого пушного зверя. Такие предварительные данные привёл региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Напомним, с 21 августа 2025 года охотники получают вознаграждение в 1200 рублей за каждую добытую лисицу при условии самостоятельной утилизации тушки (стоимость утилизации — 400 рублей).

9 декабря — последний день приёма документов на выплату компенсаций за текущий период. Накануне, 8 декабря, лимиты по сдаче туш и получению выплат были полностью исчерпаны в 13 муниципальных районах области, включая Вольский, Пугачёвский, Хвалынский и Ершовский.

Программа будет продолжена в 2026 году.

Ольга Сергеева