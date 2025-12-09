Мария Усова: Будьте бдительны, не ведитесь на провокации

Люди с инстинктом самосохранения всегда несколько раз подумают, прежде чем совершать какое-либо сомнительное действие.

Те же, кто привык жить на донаты, обычно продолжают вести свой привычный образ жизни до последнего, несмотря ни на что.

Елену Налимову* не сильно образумило включение в список иностранных агентов. Кушать-то хочется и дальше, а кроме как распространять недостоверные сведения по заказу своих кураторов, такие «блогеры» ничего не умеют.

Удивительно даже не то, что в её постах можно встретить воспевание иноагентов. Понятно, что каждый кулик своё болотце хвалить будет до последнего, пока окончательно в нём не утонет. А то, что люди ведутся на такие провокации. И пример Саши Волкова, чьё имя уже стало нарицательным, здесь показателен.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть и тем самым пустить собственную жизнь под откос.

*Признана в России иноагентом