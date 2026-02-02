Вячеслав Калинин провел рабочую встречу с главой федерации панкратиона Дубининым

В год Единства народов России депутат Саратовской облдумы («Справедливая Россия»), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провел рабочую встречу с председателем комитета по делам ветеранов Молодёжного Парламента при Саратовской облдуме, президентом Федерации Панкратиона Саратовской области Александром Дубининым.

В ходе встречи обсуждались вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения спортсменов, предстоящие выездные соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион.

«2026 год мы открыли масштабными, яркими соревнованиями по спортивной борьбе в дисциплине панкратион, в которых приняли участие более 250 спортсменов со всей Саратовской области. Ребята разных национальностей проявили на соревнованиях дружбу, взаимовыручку, поддержку, волю к победе, силу и выносливость. Горжусь нашими спортсменами, тренерами. Поздравляю Александра Ильича с высокими результатами и желаю дальнейшего развития», — подчеркнул Вячеслав Калинин.