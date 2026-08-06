Памятник XIX века: в Саратове для купеческого Гостиного двора на Кутякова ищут инвесторов

Исторический Гостиный двор в Саратове ищет хозяина.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области объявило о поиске инвесторов для объекта культурного наследия — Гостиного двора на улице Кутякова, 12. Речь идёт о памятнике архитектуры конца XIX века, который является частью усадебного ансамбля купца В.П. Баринова.

Здание было возведено на пересечении бывших Цыганской и Мясницкой улиц — в шаговой доступности от Хлебной площади, которая в дореволюционном Саратове считалась главным торговым узлом города. Сегодня двухэтажная постройка площадью более 2 тысяч квадратных метров, к сожалению, находится в аварийном состоянии.

Однако его уникальное расположение и внушительные масштабы открывают широкие возможности для современного использования. По мнению чиновников, объект можно адаптировать под деловой центр, торговые площади, гостиницу, ресторан или креативное пространство. Потенциал у площадки — колоссальный.

Власти надеются, что инвестор не только вдохнёт новую жизнь в историческое здание, но и сохранит его архитектурную ценность для будущих поколений.

Ольга Сергеева