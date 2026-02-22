Губернатор Бусаргин предупредил саратовцев об угрозе атаки беспилотников

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил жителям региона о поступившей от Министерства обороны информации об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее заявление глава региона сделал в своем телеграм-канале около 3 часов ночи по местному времени.

По словам губернатора, в местах возможной угрозы локально могут быть задействованы системы оповещения населения. Все экстренные службы региона приведены в состояние полной готовности к оперативному реагированию .

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. В некоторых районах области локально могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин.

Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями. Ранее подобные предупреждения неоднократно публиковались главой региона в связи с регулярными атаками беспилотников на Саратовскую область. Предыдущее оповещение было сделано властями ночью 21 февраля.

Ольга Сергеева