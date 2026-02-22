Саратовцам разъяснили, как быть при обнаружении украинского беспилотника

Региональное управление безопасности опубликовало памятку для населения о поведении во время атаки беспилотников.

Главное условие — сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

При обнаружении в небе объекта с характерным звуком, напоминающим работу бензопилы или триммера, необходимо сразу звонить по номеру 112. Операторы зафиксируют данные и передадут их профильным службам.

В помещении следует держаться подальше от окон и по возможности уйти в комнату без них. На улице или в транспорте нужно отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров — и укрыться в здании или подземном переходе.

Запрещается приближаться к обломкам БПЛА, а также фотографировать и снимать видео мест падения.

Ольга Сергеева