Губернатор Бусаргин пригрозил увольнениями за ошибки с лекарствами для льготников

Губернатор Роман Бусаргин в ходе сегодняшнего отчёта перед областной думой сделал жёсткое заявление в адрес руководства регионального здравоохранения.

Чиновников могут уволить, если у льготных категорий граждан вновь возникнут проблемы с получением необходимых препаратов. Глава региона признал, что ещё недавно жалоб на эту тему поступало крайне много, однако ситуацию удалось взять под особый контроль.

В 2025 году из областной казны на закупку лекарств для льготных категорий граждан выделили 5,6 миллиарда рублей — это в 1,7 раза больше, чем в позапрошлом году. В министерстве здравоохранения создали специальную группу сотрудников, которые занимаются исключительно льготными рецептами. Кроме того, специалисты перенастроили электронную систему учёта и выдачи медикаментов.

По словам Бусаргина, масштаб проблемы заметно снизился, однако единичные сбои всё ещё фиксируются. Глава региона потребовал от руководства ведомства — Владимира Дудакова конкретно — сделать всё, чтобы не осталось ни одной жалобы от льготников на лекарства.

«Уровень ответственности самый высокий, и в случае неудачи это приведёт к кадровым изменениям. Тот, кто не справится с задачей, просто распишется в собственной некомпетентности», — заявил губернатор.

Наталья Мерайеф