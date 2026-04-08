Власти региона помогают пострадавшим от украинских атак БПЛА саратовцам

Правительство Саратовской области продолжит выделять средства из резервного фонда региона для жителей, пострадавших в результате атак беспилотников.

Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего отчёта перед областной думой сделал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что вся процедура оказания помощи уже отлажена и занимает минимальное время. Речь идёт как о финансировании восстановительных работ на повреждённых объектах, так и о прямых выплатах материальной помощи пострадавшим гражданам.

«Наш долг — оказывать жителям всю необходимую поддержку, даже если суммы для бюджета более чем значительны. Это одно из наших первоочередных обязательств», — заявил Бусаргин.

Ранее в рамках того же отчёта губернатор выразил благодарность военнослужащим войск противовоздушной обороны, которые круглосуточно несут боевое дежурство и защищают жителей Саратовской области от атак украинских беспилотников.

Ольга Сергеева